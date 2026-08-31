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Le restaurant Kebab Time dans le 7ème arrondissement de Lyon @Kebab Time

Manquements à l'hygiène : ce kebab du 7e arrondissement de Lyon ferme ses portes

  • par Romain Balme

    • Après un contrôle sanitaire, l'établissement Kebab Time (Lyon 7) a fait l'objet d'une fermeture administrative pour cause de manquements à l'hygiène.

    Kebab Time a fermé ses portes ce mercredi 26 août, sur décision de la préfecture. L'établissement situé dans le 7e arrondissement de Lyon, présentait de graves manquements à l'hygiène suite à un contrôle effectué le 25 août dernier. Plus précisément, de nombreuses absences ont été observées, à l'image du manque de traçabilité des denrées, et leur détention à des températures non conformes.

    Si son gérant souhaite rouvrir l'établissement, il devra notamment nettoyer les locaux de production, remplacer l'ensemble des équipements en bois brut, effectuer des contrôles lors de la réception des denrées, ou encore mettre en sécurité les installations électriques.

    A noter qu'un nouveau contrôle devra être effectué par la direction départementale de la protection des populations, avant la réouverture de l'établissement.

    Lire aussi : "Le secret, c'est le préventif" : Comment se débarrasser des nuisibles qui envahissent les établissements lyonnais ?

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