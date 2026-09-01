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Les fontaines de Lyon, très prisés lors des épisodes de canicule

Jusqu'à 37 degrés : vers une nouvelle canicule à Lyon cette semaine ?

  • par Vincent Guiraud

    • Alors que la période estivale a été particulièrement chaude à Lyon, la région lyonnaise pourrait connaître, pour cette semaine de rentrée, un nouvel épisode de chaleur. Jusqu'à 37 degrés sont attendus à Lyon dimanche.

    Et si la canicule et la chaleur jouaient les prolongations à Lyon ? Alors que ce mardi 1er septembre marque le retour des petits écoliers lyonnais à l'école et que l'ensemble du pays a subi une succession exceptionnelle de canicules au cours de l'été, les températures à Lyon et dans le Rhône devraient de nouveau grimper dans les prochains jours.

    Alors que la dernière vague de chaleur du mois d'août s'est terminée il y a quelques jours seulement dans l'agglomération, et que l'automne météorologique a débuté ce 1er septembre, le mercure pourrait de nouveau dépasser les 35 degrés à Lyon d'ici la fin de semaine. 33 degrés sont attendus vendredi et jusqu'à 35 degrés samedi sous un ciel parfaitement dégagé. Dimanche 6 septembre, Météo Lyon évoque même la possibilité que le mercure atteigne les 37 degrés et que Lyon subisse un "pic de chaleur exceptionnel pour la période". Un scénario qui reste cependant à confirmer dans les prochains jours car "certains scénarios sont moins chauds" explique le site de prévision.

    Vers des records pour un mois de septembre ?

    Météo-France évoque lui un nouveau pic de chaleur qui devrait démarrer en France dès ce mercredi 2 septembre dans le Languedoc avant de s'étendre jeudi et de toucher la moitié sud du pays. Certains départements pourraient de nouveau être placés en vigilance orange canicule en fin de semaine, ce qui n'est plus arrivé depuis l'année 2023 dans l'Hexagone pour cette période de l'année.

    "Cet épisode s’annonce remarquable parce qu’il devrait durer plusieurs jours et que les températures pourraient être proches des records pour un mois de septembre" explique à nos confrères du Monde Adrien Warnan, prévisionniste à Météo-France.

    En 2023, la France avait déjà connu un épisode de chaleur remarquable au début du mois de septembre, avec cinq des journées les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période de l'année. Trois ans plus tard, alors que l'été 2026 a déjà été marqué par plusieurs épisodes de chaleur intense, de nouveaux records pourraient-ils tomber dès cette semaine à Lyon ?

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