Lyon : un homme tué au couteau à Gerland, un suspect interpellé

Un homme est mort après avoir été poignardé dans la nuit de lundi à mardi rue Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un suspect a été arrêté peu après.

Un homme a été mortellement blessé au couteau dans la nuit du lundi 31 août au mardi 1er septembre, dans le quartier de Gerland, à Lyon. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont produits vers 3 heures du matin, rue Jean-Jaurès, à proximité du stade de Gerland et de la station de métro Stade de Gerland - Le LOU.

La victime, qui serait sans domicile fixe, aurait reçu plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge. Malgré l’intervention rapide des secours, elle est décédée sur place vers 3 heures.

Une enquête a rapidement permis l’interpellation d’un suspect. Celui-ci a été retrouvé rue Gouy, dans le même secteur, à proximité de la station de métro Debourg, grâce notamment à plusieurs témoignages recueillis par les forces de l’ordre.