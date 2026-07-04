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Vue depuis une cellule de détention sur la cour de promenade du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. @J.Pain

Près de Lyon : un détenu condamné pour violences reconnu irresponsable pénalement pour une tentative d’évasion

  • par Corentin Lucas

    • Il a été condamné pour de lourdes violences sur son codétenu par le tribunal de Villefranche-sur-Saône, mais déclaré pénalement irresponsable pour une tentative d’évasion à Grasse.

    Un homme de 24 ans a été jugé le 25 juin dernier devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour des violences en détention et une tentative d’évasion lors d’une audience à Grasse (Alpes-Maritimes).

    Les faits de violences remontent au 9 janvier au centre pénitentiaire d’Aix-en-Provence. Le codétenu de l’individu est retrouvé blessé, avec plusieurs fractures. Des détenus entendus dans le cadre de l’enquête ont évoqué des bruits de coups survenus durant la nuit. Le prévenu a été jugé responsable de ces violences par le tribunal de Villefranche-sur-Saône et condamné à une peine de 18 mois de prison avec maintien en détention.

    Une tentative d’évasion lors d’une audience à Grasse

    Quelques semaines plus tard, le 3 mars, l’homme tente de quitter le box des prévenus lors d’une audience devant le tribunal de Grasse en se dirigeant vers les parois de sécurité. L’évasion est rapidement empêchée par les agents présents. Sur cette seconde affaire, le tribunal caladois a déclaré le prévenu irresponsable pénalement.

    Une expertise psychiatrique a mis en avant un trouble sévère de la personnalité avec des éléments délirants. "J’entends des voix, je vois des choses. On me dit que je suis le diable, l’antéchrist. J’ai pris peur", avait-il lâché pour expliquer sa tentative d’évasion selon nos confrères du Progrès. Le prévenu a depuis été pris en charge dans un centre hospitalier sous contrainte, après un passage en détention.

    Lire aussi : Près de Lyon : un homme interpellé après un comportement suspect dans une piscine municipale

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