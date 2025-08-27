Actualité
Cambriolage Pixabay
Image d’illustration @ Pixabay

Villefranche : un cambrioleur surpris frappé par des habitants et condamné

  • par La Rédaction

    • Un homme de 22 ans, surpris en plein cambriolage dans une maison de Villefranche-sur-Saône, a été agressé par des habitants du quartier avant d’être interpellé. Jugé, il a été condamné à quatre mois de prison et interdit de territoire.

    Le 7 août, une famille découvre un cambrioleur dans la maison de ses parents, où ils étaient venus nourrir le chat. Selon nos confrères du Progrès, le prévenu, âgé de 22 ans et arrivé en France 17 jours plus tôt, aurait tenté de s’enfuir par une fenêtre du premier étage. Il a alors été maintenu et frappé par un groupe d’habitants avant l’arrivée de la police.

    Trois sacs d’affaires personnelles n’ont pas été volés, seuls quelques bijoux et de l’argent manquent. Le jeune homme a nié les faits lors de son procès, évoquant un "malentendu". Les bijoux retrouvés sur lui n’appartenaient pas à la famille.

    Le tribunal a prononcé une peine de quatre mois de prison ferme, son maintien en détention et une interdiction de territoire de deux ans, soulignant que l’intervention des victimes avait empêché le vol.

