trenitalia lyon paris
(Photo Trenitialia)

Ligne Paris-Lyon-Marseille  : Trenitalia double sa capacité le 30 et 31 août

  • par Violette Descharmes

    • La compagnie ferroviaire Trenitalia décide de doubler les places disponibles dans les trains Paris-Marseille - via Lyon -, afin de gérer au mieux le retour des vacanciers et la forte affluence prévue pour le dernier week-end d’août. 

    Le dernier week-end d’août est traditionnellement synonyme de fin des vacances et de retour à la maison. Pour anticiper la forte demande sur les billets de train, la compagnie ferroviaire Trenitalia a annoncé augmenter sa capacité d’accueil sur les trains à grande vitesse reliant Paris et Marseille et passant par Lyon. 

    Grâce au système des “unités multiples”, qui consiste à accoler deux rames pour ne former qu’un seul train, la compagnie italienne entend doubler les places disponibles (de 462 à 924 sièges par train). Cette configuration sera appliquée pour la première fois sur la ligne Paris-Marseille, après plusieurs succès sur les trains entre Paris et Lyon. 

    Ainsi, présente en France depuis 2021 et élue première compagnie ferroviaire européenne en 2024, Trenitalia s’impose peu à peu comme un concurrent de la SNCF sur le territoire français. 

    Cambriolage Pixabay
    Villefranche : un cambrioleur surpris frappé par des habitants et condamné

