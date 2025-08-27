Ligne Paris-Lyon-Marseille  : Trenitalia double sa capacité le 30 et 31 août

La compagnie ferroviaire Trenitalia décide de doubler les places disponibles dans les trains Paris-Marseille - via Lyon -, afin de gérer au mieux le retour des vacanciers et la forte affluence prévue pour le dernier week-end d’août.

Le dernier week-end d’août est traditionnellement synonyme de fin des vacances et de retour à la maison. Pour anticiper la forte demande sur les billets de train, la compagnie ferroviaire Trenitalia a annoncé augmenter sa capacité d’accueil sur les trains à grande vitesse reliant Paris et Marseille et passant par Lyon.

Grâce au système des “unités multiples”, qui consiste à accoler deux rames pour ne former qu’un seul train, la compagnie italienne entend doubler les places disponibles (de 462 à 924 sièges par train). Cette configuration sera appliquée pour la première fois sur la ligne Paris-Marseille, après plusieurs succès sur les trains entre Paris et Lyon.

Ainsi, présente en France depuis 2021 et élue première compagnie ferroviaire européenne en 2024, Trenitalia s’impose peu à peu comme un concurrent de la SNCF sur le territoire français.