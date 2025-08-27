Lyon : les TCL dévoilent leur nouvelle offre de bus nocturnes

À partir du 5 septembre, TCL modernise son offre nocturne avec quatre nouvelles lignes Pleine Lune et des correspondances centralisées à Cordeliers.

TCL inaugure une nouvelle offre de nuit à Lyon dès le 5 septembre 2025. Quatre lignes Pleine Lune remplaceront les anciennes PL1, PL2 et PL3, offrant des itinéraires mieux adaptés aux besoins des usagers. Chaque ligne propose des boucles et des correspondances à Cordeliers pour relier notamment les campus universitaires, les lieux de sortie et les zones résidentielles de la métropole.

La PL1 relie Cité Internationale, Cordeliers et Parilly Université Hippodrome, couvrant les anciens tracés des PL1 et PL2. La PL2 dessert Cuire, Cordeliers et le Musée des Confluences, tandis que la PL3 relie Campus Lyon Ouest, Cordeliers et le Stade de Gerland, incluant Lyon 7 et la Duchère. La PL4 complète l’offre sur le corridor Cordeliers–Grand Clément, avec un service 24h/24 du jeudi matin au lundi.

Parallèlement, plusieurs lignes structurantes (C1, C2, C5, C23) voient leur amplitude horaire et fréquence renforcées, notamment pour la Cité Internationale et les corridors principaux du centre-ville. Cette refonte vise à soutenir la mobilité nocturne, l’activité étudiante et la vie culturelle de Lyon.