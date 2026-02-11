Lyon : Soupçonnés d'aller livrer une prison avec un drone, 4 individus interpellés

Arrêtés en possession de cannabis, d'un téléphone ainsi que d'un drone, les 4 suspects ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

Une tentative de livraison d'une prison au drone aurait été empêchée dans l'agglomération lyonnaise rapportent nos confrères d'Actu Lyon. Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 février. Aux alentours de 0 h 30, la brigade anti-criminalité arrête une voiture sur l’avenue Sidoine-Apollinaire, près de la station de métro Gorge de Loup (9ème arrondissement). Les agents ont procédé à une fouille du véhicule dans lequel se trouvaient 4 individus.

Résultat : 430 g de cannabis, un téléphone portable conditionné ainsi… qu'un drone. Les suspects ont immédiatement été placés en garde à vue. Les forces de l'ordre les soupçonnent d'avoir voulu livrer la marchandise dans l'une des prisons de l'agglomération lyonnaise. Une enquête a été ouverte.