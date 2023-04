Brocante, Disquaire day, vide dressing...où flâner à Lyon cette après-midi

Malgré un temps humide, les températures restent clémentes et propices aux sorties en ville. Aperçu des bonnes adresses où il fait bon flâner ce samedi.

Mélomanes en quête de bons vinyles, chineurs en tout genre et autre promeneurs apprécieront ces rendez-vous lyonnais proposés ce week-end.

Dénicher des vinyles

Le Disquaire Day se tient toute la journée dans de nombreuses boutiques et autres établissements culturels lyonnais partenaires. Parmi eux, l'Institut Lumière, réouvert depuis peu, inaugure son rayon "occasions" avec des disques entre 10 et 12 euros. Pour en profiter, rendez-vous à la librairie du Premier-Film (Lyon 8e).

Chiner en toute solidarité

Jusqu'à 18h, l'association Solidarité Afrique organise un grand vide dressing spécial printemps dans sa ressourcerie, 13 bis Rue Girié (Lyon 3e). Pour hommes, femmes et enfants, des bacs sont mis à disposition avec des vêtements entre 0,50 centimes et 2€. D'autres portants proposent robes, pantalons et tee shirts à partir de 5 €. Des jouets pour bébés et enfants sont aussi mis en vente. Pour l'occasion, la ressourcerie est aussi ouverte : il est possible d'y chiner meubles, vaisselle, décoration et appareil d'électroménager, à petits prix également.

Trouver des tenues printanières à bas prix

Tout le week-end, le concept de friperie ambulante Yufrip s'invite au Barabaar de Croix-Rousse (Lyon 4e) et met en avant accessoires, vêtements chinés, mais aussi bijoux de créateurs, objets d'art et d'artisanat. Des sessions de flash tattoo également aussi prévues, le tout en musique, et avec de quoi se restaurer.

S'ambiancer au Lavoir Public

Pour les mélomanes désireux de s'ambiancer malgré la pluie, le Lavoir public organise une après-midi et soirée en musique, impasse Flesselles (Lyon 1er). De 16h à 20h, un marché aux vinyles est ouvert à l'occasion du Disquaire Day également. L'entrée est gratuite jusqu'à 20 h, puis est fixée à 6 euros pour la soirée, rythmée de concerts jusqu'à 1h.