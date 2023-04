Vidéosurveillance à Lyon : "ce n’est pas à la hauteur des enjeux de sécurité"

Suite à l'audit de la Mairie de Lyon qui s'est tenu mercredi 29 mars à propos de la vidéosurveillance, le groupe "Droite, Centre & Indépendants" monte au créneau.

L'audit sur la vidéosurveillance à Lyon a été dévoilé ce mercredi 29 mars. Positif dans l'ensemble, il juge le système lyonnais "mature" et "bien dimensionné". Le maire de Lyon, Grégory Doucet, explique que ce rapport "permet de sortir des approximations et des querelles partisanes, et d'établir des faits." Il ajoute : "La sécurité est l'une de nos priorités". Aussi, le service a été salué par la police nationale, "Ce service [est] salué par les partenaires de terrain qu'ils soient policiers nationaux, municipaux ou pompiers", détaille Evelyne Gauchard qui a dirigé le travail.

En revanche, la Préfecture, de son côté, a demandé que plus d'efforts soient faits dans ce sens. Sur le plateau de France 3, Fabienne Buccio insiste : "Il y a des outils que l’on veut à la disposition de la police pour l’aider à prendre les meilleures décisions quand elle intervient."

L'opposition lyonnaise monte au créneau

Le groupe d'opposition "Droite, Centre & Indépendants" avec Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement en tête, s'est attaqué à cet audit. "Clairement, ce n’est pas à la hauteur des enjeux de sécurité des Lyonnais", peut-on lire dans un communiqué. L'opposition s'interroge sur "l’impartialité d’un audit réalisé en interne et non par un tiers extérieur."

"Espérons au moins que cet audit permettra aux élus de la majorité NUPES d’ouvrir les yeux sur l’intérêt de la vidéoprotection" , déplore Pierre Oliver.

Pierre Oliver déplore deux éléments de cet audit. En premier lieu, les inégalités dans le déploiement du dispositif. "C’est une demande que nous avons régulièrement exprimée [...] par la voix d’Anne Pellet, conseillère du 4e arrondissement." Ensuite, l'opposition demande que la Préfecture soit entendue et que plus de caméras soient installées. "La Préfecture demande à la Ville de Lyon la mise en place de 28 caméras fixes supplémentaires [...] la réponse du Maire est d’augmenter le nombre de caméras nomades pour arriver à 29 en 2026."