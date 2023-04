Le Festival Lyon 0 Déchet soutenu par la chanteuse Pomme et plusieurs personnalités

Le Festival Lyon 0 Déchet aura lieu les 10 et 11 juin prochains au parc des Bergues. Pour soutenir le projet, plusieurs personnalités ont mis aux enchères un de leur vêtement.

C'est la 5e édition du Festival Lyon 0 Déchet. Ce dernier se déroulera les 10 et 11 juin prochains à la Maison de l’Environnement et au parc des Berges. Au programme : conférences, démonstrations, ramassage de déchets, ateliers, concerts, etc... L'objectif est de sensibiliser à la réduction des déchets. Cette année, le festival compte se rendre totalement gratuit. C'est là que les enchères interviennent.

Plusieurs personnalités se sont prêtées au jeu. Elles ont donné l'un de leurs vêtements pour qu'il soit mis aux enchères. Acte symbolique, ces derniers sont recyclés, portés par un autre et non jetés. La recette de cette vente permettra de financer la gratuité du festival.

Vente aux enchères du 3 au 20 avril

La chanteuse lyonnaise Pomme, Ardif un street-artiste parisien, Jamy Gourmaud présentateur de l'émission "C'est pas sorcier" et à présent youtubeur mais aussi l'humoriste suisse Thomas Wiesel participeront. Pour participer aux enchères, cela se passera du 3 au 20 avril sur Ebay. Les articles ne resteront que 72 heures en ligne. Plus d'informations sur le site Internet du festival.