Lyon : un week-end autour de la marionnette au musée Gadagne

Le musée Gadagne propose un week-end spécial, les 25 et 26 juin dans le Vieux-Lyon, autour d'animations gratuites sur l'univers de la marionnette.

Depuis le 15 juin, le musée Gadagne de Lyon dévoile son tout nouveau parcours d'exposition . Avec plus de 300 marionnettes, décors et ressources documentaires théâtrales présentés, le Musée des arts de la marionnette de Lyon a pour objectif de montrer l'universalité de la marionnette. Tous les quatre ans, la scénographie évolue. Ainsi, ce nouveau parcours, baptisé La Virevolte, permet au musée de se tenir toujours à la pointe de la création contemporaine, et de montrer aux visiteurs les possibles sans cesse renouvelés des arts de la marionnette. Cette année, 14 nouvelles compagnies et artistes partenaires participent au projet.

Un week-end virevoltant

Pour fêter cette nouvelle mise en scène, le musée propose ce week-end des 25 et 26 juin de nombreuses animations gratuites. Des artistes ainsi que des membres du service médiation accueillent le public dans le parcours d’exposition du MAM, la cour et le jardin de Gadagne, afin d’échanger, de manipuler les marionnettes et de faire découvrir ce monde unique. Le public retrouvera ainsi des démonstrations de théâtre papier (les deux jours à 11h, 14, 15h30 et 17h30) ou encore des performances d'artistes (dimanche à 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15).

Ensuite, deux balades urbaines sont proposées : l'une samedi et dimanche à 15h dédiée aux adultes abordera les répertoires et les grandes figures traditionnelles populaires à travers la Presqu’île (2 heures) ; l'autre samedi et dimanche à 10h30 parcourra le Vieux-Lyon sur les traces de Guignol et de son créateur (1h30, enfants dès 7 ans).

Infos pratiques et réservations sur le site du musée Gadagne dans le Vieux-Lyon.