L'OL organise une réunion publique mardi 31 mai autour de son projet d'Arena, à côté du stade. La livraison de la salle est prévue pour la fin de l'année 2023.

"Cette réunion vise à affirmer les engagements pris par l’OL Groupe concernant la LDLC Arena et élargir la réflexion sur OL Vallée, pour dresser le bilan et échanger sur l’ensemble des sujets", explique l'OL. Il sera possible pour les participants de poser des questions pendant la réunion publique. Une visite de chantier sera également proposée à la fin de la réunion. Pour s'inscrire à la visite du chantier, rendez-vous ici.

La réunion est prévue le mardi 31 mai à 18h, au Théâtre de l'Ouest, à Décines.

Les travaux ont commencé en janvier 2022, la livraison de la salle est prévue pour la fin de l'année 2023. L'Arena de l'OL devrait accueillir entre 100 et 120 évènements par an (concerts, séminaires, matchs de basket, évènement e-sport), avec une jauge entre 12 000 et 16 000 places. Cette Arena s'appellera LDLC Arena. Hors Paris, il s'agira de la plus grande Arena de France.

Xavier Pierrot, directeur général adjoint de l’OL, en charge du projet de l’Arena, a longuement détaillé le projet ce projet d'Arena de l’OL pour LyonCapitale au début de l'année 2021. Un long entretien à retrouver ICI



