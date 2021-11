(Vidéo) - Impact fiscal de l'immigration, coûts et bénéfices

Invité des Journées de l'économie de Lyon (3-5 novembre) - dont Lyon Capitale est partenaire media -, Jean-Christophe Dumont anime la conférence "L'urgence d'une nouvelle politique migratoire". L'immigration en France repose sur trois piliers : le droit d'asile, le regroupement familial et l'immigration de travail. "L'immigration en France est dominée par l'immigration familiale pour environ 90 000 entrées en France. A égalité, on a environ 80 000 entrées de ressortissants européens qui viennent s'installer durablement en France chaque année et ensuite 40 000, un peu moins réfugiés qui obtiennent le statut, et presque le même nombre, ça a beaucoup augmenté ces dernières années, 39 000 immigrants au titre du travail. Donc donc on a une politique migratoire dominée par l'immigration familiale mais qui a toutes ces composantes."

"Si on prend toutes les dépenses ensemble, on obtient une contribution négative (de l'immigration), mais elle est aussi négative pour les natifs, puisque ça fait des années que la France a un déficit budgétaire. "

Jean-Christophe Dumont est responsable de la division des migrations internationales à l'OCDE

La grande question est celle du coût de l'immigration. Que coûte-t-elle à l'Etat et que rapporte-t-elle ?

Il faut considérer la question en tenant compte, à la fois, de la contribution qu’apportent les immigrés à l’économie et à la fiscalité française mais également à ce qu’ils reçoivent en prestations en en services publics. "Ce qu'on montre, en général, c'est que les immigrés contribuent plus en contributions sociales et en impôts qu'ils ne reçoivent en bénéfices individuels. C'est vrai dans tous les pays de l'OCDE, y compris en France. Même quand on tient compte finalement des autres dépenses, éducation, santé, un certain nombre de biens publics qui peuvent être alloués au pro rata de de ce que la population immigrée représente dans la population française, c'est-à-dire environ 10 % si on retient la définition au sens d'immigré de l'Insee, finalement on observe que les immigrés contribuent au financement des biens publics purs c'est-à-dire au service de la dette et aux dépenses militaires. Si on prend toutes les dépenses ensemble, on obtient une contribution négative mais elle est aussi négative pour les natifs puisque ça fait des années que la France a un déficit budgétaire. "