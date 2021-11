Villeurbanne : un bout du boulevard Laurent Bonnevay, le long du Parc de la Feyssine, passe à 50km/h dès mardi

C'est un tronçon du boulevard Laurent Bonnevay. Mais pas sur le périph'. Le long du parc de la Feyssine, la vitesse autorisée sera rabaissée à 50 km/h à partir du mardi 2 novembre. Et non plus à 70 km/h.



Il s'agit du tronçon du boulevard Laurent Bonnevay situé le long du parc de la Feyssine, entre le périphérique et le quai Charles de Gaulle. Une 2x2 voies.



"Ce secteur qui longe le campus de la Doua et le parc de la Feyssine est fréquenté par de très nombreux étudiants et promeneurs. Il était donc important, pour la Métropole et la Ville de Villeurbanne, de tout mettre en œuvre pour sécuriser et apaiser la circulation dans ce secteur comme elle le fait la Métropole sur les axes routiers les plus accidentogènes du territoire", explique la Métropole de Lyon.

Ce passage sera effectif dès le mardi 2 novembre.

Des radars pédagogiques seront mis en place sur cet axe pendant quelques semaines "pour sensibiliser au changement de réglementation", conclut la Métropole.