Dimanche 26 avril, les boulistes du CRO Lyon ont remporté leur deuxième succès de la saison en s'imposant à domicile à la Croix-Rousse.

Après Nice, c'était au tour de Lyon de recevoir la ligue Sports-boules ce week-end. Disputée sur dix étapes à travers neuf départements et quatre régions, cette épreuve rassemble l’élite des joueurs français répartis dans seize équipes. L'épreuve s'est disputée au sein du boulodrome des Canuts, à la Croix-Rousse.

Victoire à domicile

Une localisation qui aura profité aux Lyonnais, puisque l’équipe du joueur Julien Dubuis a signé une belle performance lors de la 6e étape de la Ligue Sport-Boules M1. Les joueurs de la Croix-Rousse ont remporté leur 2e succès de la saison en battant en finale Maurienne-Galibier (Mancuso) sur le score de 13 à 2. Grâce à cette victoire, la formation lyonnaise conforte sa troisième place avec 88 points et se rapproche des deux équipes leadeuses, la Métropole de Lyon (94 points) et la Plaine de l'Ain (90 points).

La 7e étape se disputera sur les jeux extérieurs de Saint-Jean-le-Centenier (Ardèche) les 8 et 9 mai prochains.

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