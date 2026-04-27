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Gibert Joseph, dans le 2e arrondissement de Lyon. Google Maps

Lyon : le groupe de librairies Gibert demande son placement en redressement judiciaire

  • par Loane Carpano

    • Notamment implanté à Lyon, le spécialiste du livre Gibert demande son placement en redressement judiciaire.

    Coup de massue dans le monde du livre. Le spécialiste du livre Gibert Joseph, devrait demander son placement en redressement judiciaire auprès du tribunal des activités économiques de Paris le mardi 28 avril. L'enseigne de référence dans le domaine des ouvrages neuf et d'occasion, compte deux boutiques lyonnaises, l'une rue de la Barre, l'autre quai Gailleton (2e).

    Dans un document interne, la direction pointe du doigt un marché du livre neuf en recul et des marges " structurellement contraintes" ainsi que des "coûts fixes" qui augmentent. Face aux déclin de ces ventes de livres "neufs", le groupe affirme vouloir mettre l'accent sur le marché de l'occasion.

    Fermeture à Vaulx-en-Velin

    Plusieurs enseignes du groupe avaient déjà fermé ces dernières années. C'est notamment le cas de la librairie Gibert Joseph qui était installée dans le centre commercial Carré de soie depuis 2009. L'enseigne avait définitivement fermé ses portes en avril 2025, en raison d'une trop faible activité en comparaison au loyer. Selon "Les univers du livre", le magasin vaudais estimait ses pertes annuelles proches de 600 000 euros.

    Lire aussi : Jeunes en librairie : "C'est important de valoriser ce que lisent les jeunes" (vidéo)

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