Pour prévenir les risques cardio-vasculaires, le bus "Secours Tour" fait étape à Villeurbanne ce mardi

Le bus "Secours Tour" sera à Villeurbanne de 9 heures à 17 heures pour que les participants bénéficient d’un dépistage complet des maladies cardio-vasculaires.

Tabac, hypertension, cholestérol, diabète, sédentarité… 50 000 personnes décèdent chaque année en France d’un arrêt cardiaque, victimes d’une maladie cardiovasculaire et de facteurs sur lesquels il est pourtant possible d’agir. C'est donc dans un but de prévention que la Fédération Française de Cardiologie a lancé son bus "Secours Tour".

Ce dernier fera étape ce mardi rue Roger-Lenoir, à Villeurbanne, de 9 heures à 17 heures. Pour l’occasion, un dépistage complet des maladies cardio-vasculaires (tension artérielle, cholestérol, glycémie, etc.) et des conseils personnalisés seront proposés gratuitement aux participants.

Des ateliers d’initiation aux gestes de secours seront également animés par des équipes de la Fédération Française de Cardiologie. Comment réagir ? Comment réaliser un massage cardiaque ou utiliser un défibrillateur ? Autant de premiers gestes qui peuvent sauver une vie. Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour participer.

Infos pratiques

Mardi 28 avril 2026 de 9 heures à 17 heures

Rue Roger-Lenoir Villeurbanne

Sur le parking des bus situé à côté du Parc de la France-Libre

En métro : ligne A, arrêt Flachet

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