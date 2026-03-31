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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mardi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 11 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un lundi mitigé, alternant entre nuages et éclaircies qui attend Lyon et toute l'agglomération lyonnaise ce 31 mars 2026.

    Pour ce dernier jour du mois de mars, le temps s'annonce frais et sec, contrairement à la veille. Les nuages devraient dominer jusqu'au soir avec pourquoi pas une ondée isolée avant la fin de journée. Le vent de nord restera sensible et pourrait souffler jusqu'à 50 km/h à Lyon.

    Côté températures il fait seulement 4 degrés ce matin et le mercure ne dépassera pas les 11 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison avant le retour de conditions printanières pour la fin de semaine à Lyon.

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