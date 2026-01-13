Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mardi doux et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée douce et plutôt ensoleillée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 13 janvier 2026.

    Le grand froid semble loin à Lyon. Alors qu'il y a une semaine le thermomètre peinait à passer en positif, le redoux se poursuit dans l'agglomération lyonnaise ce mardi 13 janvier. Si ce matin le mercure affiche déjà 11 degrés, il fera 14 degrés dans l'après-midi, soit 6 à 7 degrés au dessus des normales de saison.

    Côté ciel, le soleil alternera avec des nuages tout au long de la journée avec un vent de sud qui se renforcera jusqu'au soir et qui pourra souffler jusqu'à 60 km/h dans l'après-midi à Lyon.

    à lire également
    Charles-Franck Lévy
    Gratuité des cantines : "redonner du pouvoir d’achat aux Lyonnais", justifie Lévy (Coeurs lyonnais)

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un mardi doux et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:13
    Charles-Franck Lévy
    Gratuité des cantines : "redonner du pouvoir d’achat aux Lyonnais", justifie Lévy (Coeurs lyonnais) 07:00
    Arbre Ilan Halimi Saint-Genis Laval
    Saint-Genis-Laval : l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi a été mutilé 12/01/26
    La Ville de Lyon obtient le vélo-score B, d'autres communes de la Métropole restent à la traîne 12/01/26
    Devanture les Burgers de Papa
    L'enseigne lyonnaise "Les Burgers de Papa" rachetée par un groupe parisien 12/01/26
    d'heure en heure
    Association PAZ
    PAZ demandera la fermeture du zoo de Lyon lors du meeting de Grégory Doucet 12/01/26
    À Lyon, une entreprise se prépare à commercialiser un antidote à la ricine 12/01/26
    Cour d'appel de Lyon
    Justice : Darmanin promet 107 magistrats supplémentaires d'ici 2027 pour la cour d'appel de Lyon 12/01/26
    Chauffage urbain, fonds d'adaptation contre la chaleur : les promesses de Grégory Doucet pour le logement à Lyon 12/01/26
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet 2 000 nouveaux Vélo'v électriques et de nouvelles stations 12/01/26
    Devanture Bar festif
    Près de Lyon : un bar festif fermé d'urgence après plusieurs rixes 12/01/26
    Verre vin rouge et bouteille
    Le meilleur gamay du monde vient du Rhône 12/01/26
    Vacances de Noël : fréquentation record dans les stations d'Auvergne-Rhône-Alpes 12/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut