Un mardi doux et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée douce et plutôt ensoleillée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 13 janvier 2026.

Le grand froid semble loin à Lyon. Alors qu'il y a une semaine le thermomètre peinait à passer en positif, le redoux se poursuit dans l'agglomération lyonnaise ce mardi 13 janvier. Si ce matin le mercure affiche déjà 11 degrés, il fera 14 degrés dans l'après-midi, soit 6 à 7 degrés au dessus des normales de saison.

Côté ciel, le soleil alternera avec des nuages tout au long de la journée avec un vent de sud qui se renforcera jusqu'au soir et qui pourra souffler jusqu'à 60 km/h dans l'après-midi à Lyon.