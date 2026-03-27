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Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Vent et avalanches : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance météo ce vendredi 27 mars 2026.

    Quatre départements de la région sont toujours en vigilance météo ce vendredi. Au lendemain d'une journée où une large partie de la région était en vigilance neige-verglas, pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, la Drôme a été placé en vigilance vent violent. Le vent de nord soufflera toujours très fort.

    Enfin, les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux une nouvelle fois en vigilance avalanches. Après les chutes de neige de ces dernières heures sur les reliefs, la vigilance est de mise.

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