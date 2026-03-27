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Marina Ferrari, ministre des sports. (@AFP)

Deux ministres attendus à Lyon pour lancer la Semaine olympique et paralympique 2026

  • par LR

    • Le collège Victor-Schoelcher, dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon, accueillera lundi 30 mars le lancement national de la Semaine olympique et paralympique.

    Lyon s’apprête à accueillir le lancement officiel de la Semaine olympique et paralympique 2026. L’événement se tiendra lundi 30 mars au collège Victor-Schoelcher (Lyon 9ᵉ), en présence de plusieurs personnalités du monde sportif et institutionnel, dont Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale, et Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.

    Organisée par le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français, cette journée marquera le coup d’envoi d’une semaine dédiée à la promotion du sport à l’école et à ses valeurs éducatives. Une table ronde sur la place du sport dans le parcours des élèves ouvrira la séquence, suivie de la signature d’une convention-cadre pour l’éducation par le sport couvrant la période 2026-2031.

    Les ministres assisteront ensuite à des ateliers sportifs proposés aux collégiens et écoliers, notamment avec l’Usep. Plus de 600 000 participants et 2 130 établissements sont déjà mobilisés à l’échelle nationale, avec des centaines de ressources pédagogiques mises à disposition des enseignants. Cette édition s’inscrit dans la dynamique de l’héritage olympique et paralympique en France.

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