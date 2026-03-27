Un vendredi frais et ensoleillé à Lyon, seulement 9 degrés attendus

C'est un vendredi très froid pour la période qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 27 mars 2026 avec des températures qui ne dépasseront pas les 9 degrés au meilleur de la journée.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce ensoleillé à Lyon. Au lendemain d'un jeudi pluvieux, des généreuses éclaircies seront visibles du matin au soir ce vendredi 27 mars 2026. Cependant le vent de nord, toujours froid et désagréable sera toujours bien présent, même s'il devrait se calmer en fin de journée.

Côté températures, il fait seulement 1 degré ce vendredi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 9 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très largement en dessous des normales de saison (-6 degrés).