Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un vendredi frais et ensoleillé à Lyon, seulement 9 degrés attendus

  • par Vincent Guiraud

    • C'est un vendredi très froid pour la période qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 27 mars 2026 avec des températures qui ne dépasseront pas les 9 degrés au meilleur de la journée.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce ensoleillé à Lyon. Au lendemain d'un jeudi pluvieux, des généreuses éclaircies seront visibles du matin au soir ce vendredi 27 mars 2026. Cependant le vent de nord, toujours froid et désagréable sera toujours bien présent, même s'il devrait se calmer en fin de journée.

    Côté températures, il fait seulement 1 degré ce vendredi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 9 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très largement en dessous des normales de saison (-6 degrés).

    à lire également
    maire de saint fons christian duchene
    Municipales à Saint-Fons : Christian Duchêne saisit la justice pour faire annuler le scrutin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    maire de saint fons christian duchene
    Municipales à Saint-Fons : Christian Duchêne saisit la justice pour faire annuler le scrutin 08:32
    train TER
    Pagaille sur les rails : le trafic des TER perturbé dans la région lyonnaise 08:10
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    TER en Auvergne-Rhône-Alpes : des associations dénoncent la réservation payante obligatoire pour les vélos 08:02
    Deux ministres attendus à Lyon pour lancer la Semaine olympique et paralympique 2026 07:47
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Vent et avalanches : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:24
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un vendredi frais et ensoleillé à Lyon, seulement 9 degrés attendus 07:14
    Anthony Bonnet, chef exécutif de Cour des Loges
    Etoilé Michelin : "on a travaillé pour l’être" Anthony Bonnet (Cour des Loges) 07:00
    Vaulx-en-Velin : Christine Bertin dépose un recours pour faire annuler les élections municipales 26/03/26
    Lyon : deux jeunes interpellés à la Guillotière après une tentative de vol à l’arraché 26/03/26
    Le maire d’Écully décline un poste de vice-président à la Métropole de Lyon pour conserver son activité professionnelle 26/03/26
    Un avion aux couleurs de la compagnie aérienne Volotea.
    Aéroport de Lyon : une nouvelle ligne Volotea déjà menacée 26/03/26
    Incendie mortel dans le 1er arrondissement de Lyon : la piste accidentelle privilégiée 26/03/26
    manifestation palestine
    Lyon : une manifestation pour la Palestine organisée ce samedi 26/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut