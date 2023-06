Vénissieux : un guetteur interpellé avec plus de deux kilos de cannabis

Un homme de 23 ans a été interpellé à Vénissieux alors qu'il faisait le guet dans le cadre d'un trafic de drogue.

Mercredi 14 juin, les policiers repèrent un individu en train de cacher un sac dans une voiture épave à Vénissieux, sur le boulevard Lénine. Les forces de l'ordre ont alors procédé à son contrôle, avant qu'un officier de police judiciaire n'effectue une fouille du véhicule.

Il mis la main sur 2,3 kilos de résine de cannabis, 60 grammes d'herbe et 1 570 € en numéraire. Le mis en cause, âgé de 23 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.

Il a reconnu être payé pour faire le guet mais n'a pas donné d'information supplémentaire. Il a été présenté au parquet vendredi 16 juin en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.