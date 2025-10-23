Que faire à Lyon ce weekend ? Les bons plans du 24 au 26 octobre

Héléna sera en concert à la LDLC Arena ce 26 octobre. Capture d’écran du clip Summer Body

Musique, gastronomie ou encore course à pied, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les activités à ne pas manquer pour le week-end du 24 au 26 octobre.

Helena à la LDLC Arena

La chanteuse pose ses valises à Lyon ce 26 octobre à l'occasion de la première tournée solo de sa carrière. Participante de la Star Academy en 2023, la jeune artiste belge viendra défendre son album "Hélé" sorti le 14 mars 2025. Entre sonorités pop et textes intimes, Helena s'impose comme l'une des nouvelles têtes d'affiches de la variété française.

Près de Lyon : Courir pour les roses

Après la musique, place à la course. Ce week-end direction Saint Genis-Laval, au sud de Lyon. L'évènement "courir pour les roses" est organisé à l'occasion d'Octobre Rose par l'association étudiante des sage-femmes de Lyon. Au menu, 3 parcours de 3,6, et 9 kilomètres, des stands de prévention, ainsi qu'une tombola. L'intégralité des fonds récoltés sera reversée à l'association "Vivre comme avant". Rendez-vous dimanche matin à 9 h. Plus d'informations ici.

Le Miam Festival se clôture ce week-end

Le Miam festival revient pour une deuxième édition. (© Laurence Danière)

Attention aux gourmands ! Le Miam Festival tire sa révérence en ce dimanche 26 octobre. Cet évènement est destiné à la découverte de la culture locale, entre balades, expositions, ateliers de cuisine, et bien sûr, dégustations. Plus de 250 animations gratuites sont prévues sur l'ensemble du festival. Renseignements et informations disponibles sur le site de la Métropole.

Une grande vente de plantes à Perrache !

A l'occasion du festival AiRT de famille, qui se terminera le 30 novembre prochain, le végétal prend le contrôle des toits de Perrache pendant trois jours. Le concept Plantes pour tous propose plus de 150 variétés de plantes à partir de 99 centimes. Terreaux, pots et cache-pots sont également en vente. Plus d'informations en cliquant ici.