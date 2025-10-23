Actualité
Le collège Gilbert-Chabroux à Villeurbanne. (Photo Hadrien Jame)

La Métropole de Lyon primée à Bruxelles pour la sécurisation des abords de collèges

  • par La rédaction

    • La Métropole de Lyon a reçu jeudi 16 octobre le prix européen de l'excellence en sécurité routière à Bruxelles.

    La Métropole de Lyon a été récompensée jeudi à Bruxelles lors d'une cérémonie organisée par la Road Safety Charter, organisme rattaché à la Commission européenne. Le prix européen de l'excellence en matière de sécurité routière distingue son programme de sécurisation des abords de collèges.

    Bénéfices de la ville 30

    Ce programme s'inscrit dans le Plan piéton de 25 millions d'euros adopté en juin 2022 pour rénover les trottoirs, améliorer les aménagements et sécuriser les abords des établissements scolaires. Les aménagements ont été conçus à travers une démarche participative de co-construction avec les collégiens, "ce travail de co-construction avec les collégiens" ayant particulièrement retenu l'attention du jury.

    Ces ateliers visaient à mieux comprendre les usages des élèves pour concevoir des aménagements adaptés et sécurisés. La Métropole s'engage à protéger ses usagers, notamment les plus vulnérables, en mettant en œuvre des mesures pour réduire les vitesses.

    Les bénéfices du dispositif Ville 30 se confirment avec une baisse importante de l'accidentologie. Entre 2019 et 2024, le nombre d'accidents a chuté de 41% tous modes de déplacements confondus, selon le bilan de la préfecture du Rhône.

