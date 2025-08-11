Une opération de lutte anti-stupéfiants a été menée dans plusieurs quartiers de Vénissieux vendredi 9 août, après plusieurs jours de tension boulevard Ambroise-Croizat.

Les forces de l'ordre ont contrôlé 39 personnes et interpellé trois individus, vendredi 9 août, lors d'une opération de police effectuée dans plusieurs quartiers de Vénissieux, a indiqué la préfecture du Rhône. La police a également saisi 2 grammes de résine de cannabis (accompagné d'une amende forfaitaire) et distribué un procès-verbal pour tapage.

Cette opération menée par 25 fonctionnaires de police fait suite à de récents événements, survenus notamment boulevard Ambroise-Croizat depuis près de trois semaines. Des tirs ont été entendus dans le quartier les 21 juillet et 4 août derniers, puis un portail a été incendié mercredi 6 août.

"Des effectifs de la CDI (compagnie départementale d'intervention) sont présents à Vénissieux depuis plusieurs semaines en appui des effectifs de la Police Nationale déjà existants dans la commune (BAC, BST etc)", précise la préfecture du Rhône.