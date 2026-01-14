Vénissieux : près d'un kilo de cannabis saisi après une course-poursuite

Un homme de 20 ans a été interpellé dimanche soir après avoir jeté un sac contenant des stupéfiants par la fenêtre.

Les policiers en sécurisation rue des Martyrs de la Résistance à Vénissieux ont repéré un trafic de stupéfiants en cours dans les étages d'un immeuble dimanche 11 janvier vers 22 h. Un individu en fuite a jeté un sac par la fenêtre avant de se réfugier dans un logement.

Un policier resté en bas de l'immeuble a récupéré le sac contenant des produits stupéfiants. Les autres agents ont investi l'appartement à la demande des propriétaires, qui ont confirmé que le suspect n'était pas domicilié chez eux. L'homme de 20 ans, caché dans une chambre, a été placé en garde à vue.

Les policiers ont saisi 724 grammes de résine de cannabis et 146 grammes d'herbe de cannabis. Le mis en cause a été présenté au parquet de Lyon le 13 janvier 2026 en vue d'une comparution immédiate.