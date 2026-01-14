Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Vénissieux : près d'un kilo de cannabis saisi après une course-poursuite

  • par La rédaction

    • Un homme de 20 ans a été interpellé dimanche soir après avoir jeté un sac contenant des stupéfiants par la fenêtre.

    Les policiers en sécurisation rue des Martyrs de la Résistance à Vénissieux ont repéré un trafic de stupéfiants en cours dans les étages d'un immeuble dimanche 11 janvier vers 22 h. Un individu en fuite a jeté un sac par la fenêtre avant de se réfugier dans un logement.

    Un policier resté en bas de l'immeuble a récupéré le sac contenant des produits stupéfiants. Les autres agents ont investi l'appartement à la demande des propriétaires, qui ont confirmé que le suspect n'était pas domicilié chez eux. L'homme de 20 ans, caché dans une chambre, a été placé en garde à vue.

    Les policiers ont saisi 724 grammes de résine de cannabis et 146 grammes d'herbe de cannabis. Le mis en cause a été présenté au parquet de Lyon le 13 janvier 2026 en vue d'une comparution immédiate.

    à lire également
    police lyon faits divers
    Lyon : un cambrioleur découvert dissimulé derrière un porte-manteau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Lyon : un cambrioleur découvert dissimulé derrière un porte-manteau 16:16
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : près d'un kilo de cannabis saisi après une course-poursuite 15:40
    "Trop d'opacité" : dans le Rhône, plus de 100 adhérents quittent le PS 15:06
    "Menace pour la santé" : cette épicerie de Lyon fermée d'urgence par la préfecture 14:31
    Tracteurs M7
    Mercosur : les agriculteurs appellent à une mobilisation massive à Lyon 13:55
    d'heure en heure
    Entre 43 et 48 millions d'euros de travaux : la Ville de Lyon veut faire revivre le musée Guimet 13:20
    Galerie Manifesta : à la rencontre de la créativité africaine 12:55
    Mahdieh Esfandiari
    Une ancienne étudiante iranienne de Lyon 2 jugée pour apologie du terrorisme 12:24
    Métropole de Lyon : Sarselli veut expérimenter l'IA pour "adapter les feux en temps réel" 12:20
    Le projet de Grégory Doucet pour "donner du pouvoir d'agir" aux Lyonnaises et Lyonnais 11:44
    "Il a tout pour réussir" : Benzema réaffirme son soutien à Aulas pour les municipales à Lyon 10:55
    Soutien aux jeunes migrants à Lyon : huit interpellations après un rassemblement 10:10
    L'Asvel s'impose face à Boulazac et débloque son compteur en 2026 09:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut