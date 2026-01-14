"Trop d'opacité" : dans le Rhône, plus de 100 adhérents quittent le PS

Une centaine d'adhérents, majoritairement anonymes, quittent le Part socialiste du Rhône qu'ils jugent trop opaque.

Dans un communiqué de presse diffusé mercredi 14 janvier, 113 adhérents socialistes du Rhône annoncent quitter leur parti à la rose en déplorant sa gestion. Dirigée par Fabrice Matteucci, la fédération socialiste du Rhône est accusé par ses ex-adhérents d'être trop fermée, "fanée".

"Trop de manoeuvre d'appareil, trop d'élimination méthodique de celles et ceux qui dérangent"

"On y trouve trop d'opacité, trop de manoeuvre d'appareil, trop d'élimination méthodique de celles et ceux qui dérangent, et pas assez de fraternité, pas assez de travail politique, pas assez d'énergie pour développer le parti au-delà de quelques bastions verrouillés par des notables locaux", fulminent les signataires, dont la majorité a souhaité rester anonyme.

À noter que parmi les signataires assumés, une grande partie sont issus du 9e arrondissement. On y retrouve notamment le politologue Romain Blachier. L'ancien maire de Rillieux, Renaud Gauquelin ou encore la première adjointe ai maire de Saint-Fons, Michèle Edery sont également de la partie.

"Nous aurons l’occasion de nous engager à différents niveaux, dans les municipales comme dans la société. Et, pour une fois, on fera de la politique là où ça sert : dehors", concluent les signataires.