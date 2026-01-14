Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Lyon : un cambrioleur découvert dissimulé derrière un porte-manteau

  par La rédaction

    • Un homme de 25 ans a été interpellé en flagrant délit mardi soir dans un commerce de la rue Vaubecour à Lyon.

    Les policiers sont intervenus mardi 6 janvier vers 22 h 30 pour un vol par effraction dans un commerce de la rue Vaubecour, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon. Sur place, ils ont constaté que la vitrine avait été brisée.

    En pénétrant à l'intérieur de l'établissement, ils ont découvert un individu tentant maladroitement de se dissimuler derrière un porte-manteau. L'homme, interpellé en possession du fond de caisse pour près de 250 euros, a été placé en garde à vue. Âgé de 25 ans, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, il s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français.

    Présenté au parquet de Lyon le 8 janvier en comparution immédiate, le mis en cause a été condamné à six mois de prison avec sursis.

    Alexandre Vincendet Bruno Bernard élus
    L'usine de la Pape se modernise pour sécuriser l'alimentation en eau potable des Lyonnais

