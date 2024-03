Le groupe hospitalier vénissian annonce la réouverture de son service d'urgences de nuit un an après sa fermeture.

Un an après leur fermeture faute de moyens, les urgences de nuit reprennent du service à l'hôpital des Portes du Sud. Depuis l'annonce de l'arrêt du service, les soignants comme les élus s'inquiétaient de l'impact sur les habitants de Vénissieux, Feyzin, Mions et Corbas. C'est pourquoi les repreneurs du groupe hospitalier de Vénissieux, placé en redressement judiciaire en juillet dernier avant d'être repris par Pauchet Santé et CD-Run, se sont attelés dès leur arrivée à rouvrir les urgences de nuit.

Une demande commune

Le travail s'est fait en partie avec le personnel de santé, qui se battait depuis des mois pour maintenir l'activité. C'est aussi une façon pour la nouvelle direction de l'établissement de "réaffirmer sa mission de structure sanitaire référente locale".

Grâce à la réouverture des urgences nocturnes, l'hôpital récupère enfin son offre de soins initiale. Le groupe hospitalier peut ainsi proposer des services de maternité, laboratoire, imagerie, médecine générale et spécialisée. Dans un communiqué, la nouvelle direction indique vouloir faire de l'hôpital des Portes du Sud une référence, en "alliant savoir-faire et avant-gardisme pour mieux servir la santé de la population".

Des urgences plus performantes

Dans cette optique, l'établissement de santé entend donc d'améliorer la prise en charge des patients aux urgences. À terme, le but étant "de réduire les délais d'attente et garantir une réponse rapide et efficace aux besoins de soins", explique la direction. Cela doit notamment passer par une plus grande fluidité au sein du service, avec la mise en place d'un circuit court.

Il s'agit pour l'hôpital de limiter la pression sur les soignants, dans un contexte de tension, tout en offrant la meilleure expérience possible aux patients. Toujours selon la direction, les différents services médicaux travaillent désormais de façon plus coordonnée pour garantir la continuité de la prise en charge.

