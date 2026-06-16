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Vénissieux : la majorité LFI baisse les tarifs de sa nouvelle piscine

  • par Loane Carpano

    • Lors du conseil municipal, la majorité LFI de Vénissieux a annoncé diminuer les prix du nouveau centre aquatique Auguste-Delaune.

    Il n'aura pas fallu longtemps au nouvel exécutif vénissian pour faire bouger les lignes. Ouvert depuis le 1er juin dernier, le centre aquatique Auguste-Delaune, situé dans le quartier des Minguettes, voit déjà ses tarifs évoluer. Afin de rendre la piscine "plus attractive et plus accessible", la municipalité insoumise a décidé de baisser les prix d'entrée au site.

    Le ticket unitaire passe ainsi de cinq à quatre euros pour les résidents vénissians, de quatre à trois euros pour les bénéficiaires du tarif réduit, tandis que la carte famille passe de 25 à 20 euros. Le tarif réduit est par ailleurs étendu aux personnes âgées de 60 ans ou plus.

    Si les prix n'avaient pas encore été officiellement fixés, les élus LFI ont affirmé, lors du conseil municipal, que l'ancienne majorité PCF souhaitait les augmenter. L'ancien adjoint aux Sports (PCF) s'est néanmoins défendu, affirmant que les tarifs "n'avaient pas été validés" et étaient "en cours d'étude, de traitement et de discussion."

    Les vénissians pourront donc profiter d'une piscine à moindre coût pour affronter les fortes chaleurs à venir dans la métropole de Lyon.

    Lire aussi : Piscine du Rhône : la fermeture reportée à l’après-été 2027 malgré d’importants travaux

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