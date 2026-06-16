Le groupe agroalimentaire espagnol Vicky Foods investit la somme de 25 millions d'euros sur son usine de Fragnes-la-Loyère.

Vicky Foods va consacrer 25 millions d'euros à un troisième lieu de production dans son usine de Fragnes-la-Loyère (Saône-et-Loire), dans la zone d'activités de Saôneor. Cette nouvelle ligne sera dédiée aux produits de pâtisserie emballée.

Le groupe espagnol qui a été fondé en 1952 et basé à Gandia, près de Valence, produit des viennoiseries et pâtisserie industrielle pour différentes marques. Il compte un chiffre d'affaires de 761 millions d'euros en 2025 et environ 4 200 employés.

L'usine de Fragnes-la-Loyère est la première implantation française du groupe. Inaugurée le 27 novembre dernier, elle a coûté une centaine de millions d'euros et s'étend sur 23 000 mètres carrés au sein d'un terrain de 14 hectares. Elle fabrique des pains de mie et des pains burgers pour le marché français.

Le responsable marketing du groupe Alberto Garcia, interviewer par Lyon Capitale, rattache ce nouvel investissement au projet d'origine. La troisième ligne avait été évoquée dès l'inauguration. "Dès le départ, le projet a été conçu par phases", explique-t-il. Cette étape figurait dans la feuille figurait dans la feuille de route industrielle du site, qu'il décrit comme un développement "progressif et maîtrisé".

Aucun objectif chiffré de capacité n'est avancé pour le site une fois les trois lignes en service. Les volumes seront ajustés à la France, mais peut aussi alimenter d'autres marchés européens, notamment pour l'Allemagne et l'Italie. Si l'on compte extra-européens le Royaume-Uni est également désigné.

Sur l'emploi, le responsable fait état d'un effet local positif, appelé à se renforcer avec la montée en activité. Le groupe est présent dans les salons de l'emploi depuis le lancement du projet en 2022 et travaille avec des acteurs locaux publics et privés. Le choix de la Saône-et-Loire tient, selon lui, à sa localisation et à la qualité du tissu industriel.

Alberto Garcia, présente de son côté Fragnes-la-Loyère comme "un pilier de notre développement en France." Aucun calendrier de mise en service de la nouvelle ligne n'a été précisé.