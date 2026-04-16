Catherine Pautrat, première femme présidente de la cour d’appel de Lyon, va quitter ses fonctions

Après quatre ans comme présidente de la cour d’appel de Lyon, Catherine Pautrat quittera ses fonctions le 7 mai prochain pour prendre ses futures fonctions à la cour d’appel de Douai (Nord).

Elle aura marqué l’histoire de la cour d’appel de Lyon en devenant il y a quatre ans la première femme présidente, Catherine Pautrat annonce dans un communiqué quitter ses fonctions le 7 mai prochain. Elle rejoindra le 11 mai la cour d’appel de Douai (Nord) afin de devenir, là aussi, la première présidente de la juridiction. Bertrand Menay, actuel président du tribunal judiciaire de Versaille, lui succédera à compter du 15 juin.

Diplômée d’une licence de droit des affaires et d’une maîtrise en droit privé de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, mais aussi diplômée de l’École nationale de la magistrature en 1987, Catherine Pautrat "a profondément marqué la cour d’appel de Lyon en y impulsant une dynamique renouvelée", salue le communiqué. Et d’ajouter : "Elle a notamment œuvré au développement des modes amiables de règlement des différends, à travers la création du cercle de l’amiable, au renforcement des liens avec les barreaux et les partenaires extérieurs ainsi qu’à la consolidation des ressources humaines notamment en matière de criminalité organisée et de justice criminelle."

Catherine Pautrat a débuté sa carrière en qualité de substitut du procureur de la République, avant de rejoindre la direction des affaires civiles et du sceau jusqu’en 1995. De 2006 à 2011, elle prend ses fonctions de secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature puis d’inspectrice générale adjointe des services judiciaires, avant d’être nommée inspectrice générale de la justice. En 2018, elle est nommée présidente du tribunal judiciaire de Nanterre, avant de rejoindre la cour d’appel de Lyon en septembre 2022.

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