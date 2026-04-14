Vaulx-en-Velin : une enquête ouverte sur les inscriptions électorales du maire Abdelkader Lahmar

Fraîchement élu maire de Vaulx-en-Velin, l’Insoumis Abdelkader Lahmar serait dans le viseur de la justice pour s’être inscrit pendant 18 ans sur les listes électorales vaudaise alors qu’il résidait à Caluire-et-Cuire.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire visant Abdelkader Lahmar, récemment élu maire de Vaulx-en-Velin. Selon les éléments révélés par nos confrères du Progrès ce mardi 14 avril, l’élu, propriétaire d’un bien à Caluire-et-Cuire depuis 2005, aurait été inscrit pendant plusieurs années à Vaulx-en-Velin, notamment à l’adresse de ses parents, devenue inexistante après un renouvellement urbain en 2016. Malgré cette situation, il a continué à voter dans la commune vaudaise.

Radié lors d’une révision des listes en 2023, il a ensuite demandé sa réinscription en urgence en juin 2024, à l’occasion des élections législatives pour lesquelles il s’était présenté après la dissolution de l’Assemblée nationale. Pour appuyer sa requête, il a fourni des justificatifs de domicile au tribunal de proximité de Villeurbanne, dont une quittance de loyer pour un logement qu’il reconnaît ne pas avoir payé pour cause de "problèmes administratifs".

L’enquête, ouverte depuis octobre 2024, doit déterminer si ces éléments relèvent d’une simple irrégularité administrative ou d’infractions plus graves, comme une inscription frauduleuse ou une tentative de tromper la justice. En cas de poursuites, les faits pourraient entraîner des sanctions, y compris une éventuelle inéligibilité.

De son côté, Abdelkader Lahmar invoque sa "bonne foi" et affirme avoir toujours entretenu un lien avec Vaulx-en-Velin, où il doit désormais porter la casquette de maire. À noter qu’il réside désormais dans la commune de manière stable depuis fin 2025.

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