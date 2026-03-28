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Grève routier
Les routiers mobilisés sur l’A7 au sud de Lyon ce samedi. ©FRANK PERRY / AFP

Hausse des prix du carburant : les routiers mobilisés sur l’A7 au sud de Lyon ce samedi

  • par Corentin Lucas

    • Les chauffeurs routiers se mobilisent ce samedi 28 mars sur l’A7, au sud de Lyon. Un barrage filtrant est prévu au niveau du viaduc de Chasse-sur-Rhône, entraînant de fortes perturbations dans la matinée.

    À l’appel de l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), un barrage filtrant va être mis en place dans le sens sud-nord, ce samedi matin. La circulation va être maintenue, mais sera réduite à une seule voie, entraînant de fortes perturbations. Selon la préfecture du Rhône, le retour à la normale est prévu pour 13h. 

    Cette opération escargot, menée par plusieurs dizaines de chauffeurs, va causer des répercussions sur l’ensemble du réseau autoroutier régional. Des déviations sont recommandées, notamment via les autoroutes A43, A48 et A49, pour tenter d’éviter la zone concernée.

    À l’origine de cette action, la colère des professionnels du transport face à la hausse des prix des carburants. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, les prix à la pompe s’embrasent, frôlant à certains endroits les trois euros. 

    L’OTRE, qui dénonce un manque de réponses du gouvernement, a appelé les routiers rhodaniens, via les réseaux sociaux, à manifester. "En quelques jours seulement, la hausse du coût du gazole a provoqué un choc immédiat et massif sur la trésorerie des entreprises, mettant directement en péril la continuité de leur activité", s’est indignée l’organisation.

    Ce mouvement devrait servir de modèle pour les autres mobilisations prévues dans plusieurs villes du pays la semaine prochaine.

    À lire aussi : Les bus TCL du Rhône en grève ce lundi

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