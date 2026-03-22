Deux fusillades à Villeurbanne et Vénissieux : un mort et un blessé grave

Des coups de feu ont été entendus dans la soirée de samedi 21 mars à Villeurbanne et Vénissieux, faisant un mort et un blessé grave.

Il était environ 19 heures lorsque de premiers coups de feu ont été tirés à Villeurbanne, sur le boulevard de la bataille de Stalingrad, révèlent nos confrères du Progrès. Selon eux, un homme aurait été ciblé par plusieurs individus, le blessant à la jambe droite et à la main gauche. Il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement.

Quelques minutes plus tard, d’autres coups de feu ont été tirés au niveau du boulevard Lénine, à Vénissieux. Un homme a, là aussi, été ciblé et serait décédé peu de temps après, indique une source sécuritaire. Des agents de la Brigade anti-criminalité (BAC) ont été dépêchés sur place pour sécuriser les lieux.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon, mais on ignore encore si un lien existe entre ces deux incidents.