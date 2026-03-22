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Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Deux fusillades à Villeurbanne et Vénissieux : un mort et un blessé grave

  • par CM
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    • Des coups de feu ont été entendus dans la soirée de samedi 21 mars à Villeurbanne et Vénissieux, faisant un mort et un blessé grave.  

    Il était environ 19 heures lorsque de premiers coups de feu ont été tirés à Villeurbanne, sur le boulevard de la bataille de Stalingrad, révèlent nos confrères du Progrès. Selon eux, un homme aurait été ciblé par plusieurs individus, le blessant à la jambe droite et à la main gauche. Il a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement.

    Quelques minutes plus tard, d’autres coups de feu ont été tirés au niveau du boulevard Lénine, à Vénissieux. Un homme a, là aussi, été ciblé et serait décédé peu de temps après, indique une source sécuritaire. Des agents de la Brigade anti-criminalité (BAC) ont été dépêchés sur place pour sécuriser les lieux.

    Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon, mais on ignore encore si un lien existe entre ces deux incidents.

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