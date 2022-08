Lyon 6e : des balades-conférences sur le lac du Parc de la Tête d'Or

Le CNRS organise samedi prochain la 4e édition de ses “Conférences embarquées” au lac du Parc de la Tête d'Or.

Samedi 27 août, une trentaine de scientifiques du CNRS proposent au grand public d'embarquer avec eux pour une balade instructive d'une vingtaine de minutes sur le lac du Parc de la Tête d'Or. En petit effectif de 2 à 4 personnes, les passagers pourront profiter d'une rencontre privilégiée avec un chercheur qui évoquera pour eux un thème surprise, qu'ils ne connaîtront donc pas avant d'être coincé dans la barque avec l'universitaire. Des sujets aussi divers, explique le communiqué du CNRS que "l’archéologie des ports antiques", "la détection des exoplanètes", "la biologie des écosystèmes forestiers", "le développement du langage" ou encore "la comparaison des requins préhistoriques avec ceux apparaissant dans les films de fiction".

Valoriser la recherche régionale

L'opération a un double objectif. D'un côté, donner un cadre convivial et ludique à la transmission de la recherche, qui peut parfois sembler aride et inaccessible aux non-initiés, et offrir la possibilité au grand public de poser des questions dans un cadre plus confidentiel et moins impressionnant qu'une conférence, par exemple. De l'autre, montrer aux Lyonnais la richesse et la diversité des travaux menés dans la région, puisque les scientifiques présents travaillent dans des laboratoires à "Lyon, Villeurbanne, Bron ou encore Clermont-Ferrand".

Le rendez-vous est donné à l'embarcadère du lac du Parc de la Tête d'Or de 14 à 18h, et les conférences, gratuites, sont accessibles dès 8 ans.