Vaulx-en-Velin : coup dur pour le centre commercial Carré de Soie, une grande enseigne va fermer

En raison d’une superficie jugée insuffisante, le magasin Boulanger quittera le centre commercial Carré de Soie de Vaulx-en-Velin en mai prochain.

C’est une annonce qui ne va pas plaire aux habitués du centre commercial Carré de Soie. Dans un communiqué, le magasin Boulanger a indiqué qu'il s’apprêtait à faire ses valises et quitter Vaulx-en-Velin. En cause, une superficie jugée trop petite. Cette fermeture va entrer dans le plan de réorganisation de l’enseigne au sein de l’agglomération lyonnaise.

En effet, l’objectif derrière cet événement est de rassembler les équipes du Carré de Soie et de Saint-Priest dans un espace de travail plus vaste, prévu au centre commercial de la Porte des Alpes en juillet prochain. Ce qui veut dire que tous les emplois seront conservés. Du moins, c’est ce que laisse entendre l’entreprise.

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Un nouveau revers pour le centre commercial

La fermeture imminente de Boulanger ne va pas améliorer la situation économique du centre commercial Carré des Soie. Il faut dire que l’enseigne spécialisée dans le multimédia et l’électroménager fait partie des plus attractives du secteur. Mais surtout, le centre enchaîne les départs de ses commerces et de plus en plus de locaux restent vides.

Pour l’heure, les Vaudais pourront encore profiter de leur magasin Boulanger jusqu’à la fin du mois de mai prochain, date à laquelle l’enseigne fermera ses portes.