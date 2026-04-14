Michele Kang, présidente de l’Olympique Lyonnais, le 9 juillet 2025 devant la presse au Groupama Stadium. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un communiqué de presse publié ce mardi, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais, annonce que la vente du club pourrait se faire dans les prochaines semaines.

Si sur le terrain l’OL a enfin retrouvé le chemin de la victoire dimanche face à Lorient, en coulisse, l’actualité autour du club lyonnais est toujours très animée. Ce mardi 14 avril, Eagle Football Group a indiqué, à travers un communiqué, que l’avenir de l’Olympique Lyonnais devrait bien passer par un changement de propriétaire dans les prochaines semaines.

Fin mars, Eagle Football, la holding propriétaire de 85% du capital de l’OL, avait été placée sous administration de la société britannique Cork Gully, pour lui éviter la faillite. John Textor, président de cette holding et ancien patron de l’OL, avait dans le même temps été définitivement écarté. Ce mardi, la holding confirme qu’une procédure de vente est en cours.

Un comité indépendant créé

Le fonds d’investissement Ares, principal prêteur d’Eagle Football Group, et Michèle Kang, actuelle présidente du club, se sont déjà positionnés pour le rachat du club, même si "d’autres tiers intéressés" pourraient se faire connaître "dans les prochaines semaines" explique EFG dans son communiqué.

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Pour mettre en place cette vente, la société a créé, et selon les recommandations de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un comité indépendant composé de trois administrateurs : Gilbert Saada (président du comité), Nathalie Dechy et Victoria Wescott. Ce comité ad hoc sera chargé de prévenir tout conflit d’intérêts au cours de cette procédure de vente, alors que Michèle Kang, actuelle PDG d’Eagle, devrait être impliquée dans le rachat. Le comité aura aussi pour mission de suivre la procédure d’administration et de proposer la nomination d’un expert indépendant si une offre publique de rachat arrive sur la table.

Si Ares et Michèle Kang parviennent à conclure l’opération, ce changement d’actionnaire ne devrait pas bouleverser l’organisation quotidienne du club, la dirigeante américaine étant déjà aux commandes depuis l’été dernier.

Reste désormais à savoir à quel rythme ce rachat pourra se concrétiser. À cinq matchs de la fin du championnat, le club joue encore sa place en Ligue des champions, pendant que son futur actionnariat se dessine en coulisses. Deux matchs, deux terrains, un même verdict à venir.