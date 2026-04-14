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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Lyon : forcée à se prostituer, une adolescente de 15 ans secourue dans le 9e arrondissement

  • par C.M.

    • La police est intervenue lundi 13 avril dans le quartier de Valmy (9e arr.) à Lyon pour secourir une adolescente de 15 ans séquestrée et forcée à se prostituer.

    C’est à une affaire dramatique à laquelle la police a été confrontée en ce début de semaine. Lundi 13 avril, les forces de l’ordre sont intervenues dans un appartement de la rue Roquette, dans le 9e arrondissement de Lyon, pour une suspicion de séquestration. Selon nos confrères d’actuLyon, l’appartement était probablement loué sur Airbnb.

    Les forces de l’ordre auraient été prévenues dans la soirée de lundi et se seraient immédiatement rendues sur les lieux. Sur place, la victime âgée de 15 ans a été prise en charge. Si on ignore depuis combien de temps les sévices ont duré, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour des chefs de recours à la prostitution, séquestration et proxénétisme sur un mineur de plus de 15 ans.

    Trois individus ont par ailleurs été interpellés puis placés en garde à vue. Une femme pourrait faire partie des suspects. Deux armes à feu ont également été saisies.

    Lire aussi : Un homme se fait poignarder en plein centre de Lyon

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