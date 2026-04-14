La conjoncture de l'Insee pour le 4e trimestre 2025 fait l'état d'une hausse du chômage et d'une baisse de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Fin d'année morose en Auvergne-Rhône-Alpes. Après trois trimestres compliqués, l'activité continue de décliner pour ce quatrième et dernier trimestre 2025, en témoigne la dernière conjoncture de l'Insee. "Le nombre d’heures rémunérées poursuit son recul, l'emploi reste à l'arrêt tandis que le chômage augmente et les créations d'entreprises diminuent", écrit l'Insee dans son rapport. Quelques bonnes nouvelles néanmoins, le taux d'intérim est en nette progression et la création d'entreprise est en hausse sur l'année.

Le chômage en hausse de 0, 2 points

"Malgré les incertitudes politiques, l’économie française profite de la reprise européenne." La croissance atteint +0,9 % en 2025, soit quasiment autant qu’en 2024 (+1,1 %). Le marché du travail ne semble pourtant pas profiter de cette timide embellie. En Auvergne-Rhône-Alpes, le chômage augmente de 0,2 points au 4e trimestre et s'établit à 6,8 % dans la région. Cette hausse concerne tous les départements de la région, sauf la Haute-Savoie, où il se stabilise.

En parallèle, les heures rémunérées poursuivent leur baisse par rapport au même trimestre de l’année précédente (-0,4 %). "Ce recul est toutefois moins important que sur l’ensemble du territoire français", précise l'Insee. Sur l’ensemble de l’année, l’activité se replie de -0,3 %, un taux proche de l’évolution nationale (-0,4 %). Parmi les secteurs les plus touchés, celui de la construction (-1,6 %), de l’industrie (-0,3 %) et des services marchands (-0,3 %). Seul le secteur des services non marchands augmente (+0,6 %).

Forte diminution du nombre de salariés dans le Rhône

Après un troisième trimestre stable, le nombre de salariés diminue au quatrième trimestre (-0,1 %), dans la région comme en France (hors Mayotte). Trois secteurs sont particulièrement touchés par cette évolution : la construction, l'industrie et le tertiaire non marchand. "Le Rhône est le principal contributeur à cette baisse, avec 400 emplois perdus au quatrième trimestre (-0,7 %)", précise l'Insee. Dans le tertiaire non marchand, l’emploi salarié recule de -0,3 %, autant qu’au national, correspondant à la perte de 2 900 emplois dans la région.

Si la création d'entreprise est en baisse sur ce 4e trimestre (-3,4 %) elle est en hausse sur l'année (+4,9 %).

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