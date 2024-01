Vacances et ponts : tout savoir sur cette année 2024 à Lyon

Alors que les écoliers et étudiants lyonnais effectuaient leur rentrée ce lundi 8 janvier après deux semaines de vacances, voici un tour d'horizon des prochaines vacances et prochains jours fériés pour l'année 2024.

Ce lundi 8 janvier était synonyme de rentrée des classes pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants dans toute la France. Si les vacances de Noël, comme celle de la Toussaint, sont communes à tous, ce ne sera pas le cas pour celles de février et du printemps. L'Académie de Lyon est en zone A, tout comme celles de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges et Poitiers. Mais alors, à quand les prochaines vacances ou les prochains jours fériés ? Lyon Capitale fait le point.

Des vacances dans 6 semaines

La prochaine période de vacances aura lieu dans un peu plus d'un mois. Les vacances d'hiver débuteront le samedi 17 février pour l'Académie de Lyon. L'occasion, pendant deux semaines, pour de nombreux lyonnaises et lyonnais de prendre la direction des pistes de ski.

Ensuite, le lundi de Pâques, qui tombe le 1er avril, permettra de profiter d'un weekend prolongé de trois jours. Avant de nouvelles vacances scolaires, celle de printemps, à partir du samedi 13 avril.

Un mois de mai qui s'annonce entrecoupé

Au mois de mai, comme souvent, les jours fériés viendront couper le rythme des travailleurs et des élèves. Le 1er et le 8 mai tombent un mercredi cette année. De plus, le jeudi de l'Ascension, le 9 mai, pourra permettre de profiter de plusieurs jours de vacances en posant un minimum de congé.

Les grandes vacances, ou vacances d'été, débuteront le samedi 6 juillet pour l'ensemble des élèves, et se poursuivront jusqu'au 2 septembre, jour de la grande rentrée scolaire pour l'année 2024/2025. Pas de chance en revanche pour les travailleurs : cette année, le 14 juillet tombe un dimanche. En août, si vous n'êtes pas en vacances, il vous suffira de poser un jour de congé pour profiter d'un weekend de quatre jours avec le jeudi de l'Assomption.

Enfin, les vacances de Toussaint pour la zone de l'Académie de Lyon débuteront le samedi 19 octobre. La Toussaint, le 1er novembre, tombera d'ailleurs au milieu des vacances. Mais pas l'armistice qui sera le lundi 11 novembre 2024 et qui offrira un nouveau weekend de trois jours.

La Liste des vacances et jours fériés pour l'Académie de Lyon en 2024

Vacances d'hiver : du samedi 17 février au lundi 4 mars 2024

Lundi de Pâques : Lundi 1er avril 2024

Vacances de printemps : du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2024

Fête du Travail : Mercredi 1er mai 2024

Victoire 1945 : Mercredi 8 mai 2024

Ascension : Jeudi 9 mai 2024

Lundi de Pentecôte : Lundi 20 mai 2024

Vacances d’été : du samedi 6 juillet 2024 au lundi 2 septembre 2024

Fête nationale : Dimanche 14 juillet 2024

Assomption : Jeudi 15 août 2024

Vacances de Toussaint : du samedi 19 octobre 2024 au lundi 4 novembre 2024

Toussaint : Vendredi 1er novembre 2024

Armistice 1918 : Lundi 11 novembre 2024

Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2024 au lundi 6 janvier 2025