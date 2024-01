Décès du président du comité régional olympique d’Auvergne-Rhône-Alpes

Président du comité régional olympique d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2013, Christian Levarlet s’est éteint le 3 janvier à l’âge de 74 ans.

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024, le comité régional olympique et sportif (CROS) d’Auvergne-Rhône-Alpes vient de perdre son président. Élu en 2013, Christian Levarlet s’est éteint le 3 janvier à Pierre-Bénite à l’âge de 74 ans, alors qu’il souffrait d’une maladie. Dans un message partagé sur X (ex-Twitter), France Olympique a tenu à saluer "son engagement indéfectible et sa passion pour l'Olympisme, un rôle essentiel dans le développement et la promotion du sport au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes".

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Christian LEVARLET, Président du Comité Régional Olympique et Sportif AURA.

Des funérailles célébrées mercredi

Ancien dirigeant du club de handball de Genay, Christian Levarlet a largement contribué à la création de la maison régionale des sports de Lyon à Gerland. Depuis 2021 la structure accueille le Cros, le Creps et les ligues et comités sportifs régionaux.

D’après nos confrères du Progrès, ses funérailles seront célébrées mercredi 10 janvier à Caluire-et-Cuire, en l’église de l’Immaculée conception à 14 heures.