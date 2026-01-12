À table
Verre vin rouge et bouteille
Image d’illustration

Le meilleur gamay du monde est un morgon

  • par Loane Carpano

    • Le morgon 2024 Jean-Paul Ruet, basé à Saint Etienne-des-Oullières (Rhône), a remporté le titre de Meilleur gamay du monde 2026.

    Le meilleur gamay du monde vient du Rhône. Samedi 10 janvier, oenologues, viticulteurs, cavistes et amateurs de vin étaient réunis au Palais des Congrès de Lyon (6e) pour élire le meilleur gamay du monde. Parmi les 615 échantillons dégustés, c'est le morgon (millésime 2024) de Jean-Paul Ruet, basé à Saint Etienne-des-Oullières (Rhône), qui l'a emporté.

    Le 16e concours international du gamay en chiffres
    - Échantillons : 615 vins en provenance de 4 pays (France, Suisse, Italie, Brésil)
    - Producteurs : 221 producteurs participants
    - Dégustateurs : 150 jurés de 6 nationalités différentes (France, Suisse, Italie, US, Belgique, Pays-Bas)

    Désigné par un jury d'exception

    Pour remporter ce titre, le gamay de Jean-Paul Ruet a d'abord dû être sélectionné parmi des vins venus du monde entier.

    Un "grand jury" a ensuite re-dégusté les médaillés d’or les mieux notés afin d’élire le "Meilleur Gamay du Monde". Ce super-jury était composé d'Arnaud Chambost, meilleur ouvrier de France sommelier en 2000, Alain Rosier, vice champion du monde sommelier il y a 40 ans, Christian Gfeller, œnologue suisse, Gabriella Orosz journaliste et Mélanie Lardon caviste.

    Grâce à sa"complexité", "sa finesse" et "sa délicatesse", le cépage du rhodanien a emporté le Trophée 2026 du mielleur gamay de la planète.

    La liste des Meilleurs gamay du monde depuis 2015

    Ruet Jean Paul - Morgon 2024Lauréat 2026
    SAINT ETIENNE DES OULLIÈRES
    Relais du Colombier - Cuvée du RelaisLauréat 2025
    MARCHAMPT
    Domaine de Colonat - Cuvée Vieilles Vignes - Moulin à Vent 2023Lauréat 2024
    VILLIÉ MORGON
    Chanrion Nicole et RomainLauréat 2023
    CERCIE
    Domaine Nicolas Boudeau - Brouilly PierreuxLauréat 2022
    ODENAS
    Domaine BéroujonLauréat 2021
    SALLES ARBUISSONNAS
    Les Grandes Mises - MommessinLauréat 2020
    QUINCIE EN BEAUJOLAIS
    Domaine Franck Chavy - Cuvée Fût de ChêneLauréat 2019
    RÉGNIÉ-DURETTE
    Domaine de Thulon - OpaleLauréat 2018
    LANTIGNIÉ
    Domaine Tano Pechard - Cuvée CaniculeLauréat 2017
    REGNIE-DURETTE
    Domaine Des Maisons NeuvesLauréat 2016
    SAINT LAGER
    Domaine De Prapin - Antica Vieilles VignesLauréat 2015
    TALUYERS

    Cépage roi du beaujolais, au nord de Lyon et au sud de la Bourgogne, le gamay représentait en 2024 2,5% de la surface du vignoble français. On le trouve également en Suisse (cantons du Valais, de Vaud et de Genève), deuxième pays dans lequel il est le plus cultivé et troisième cépage rouge le plus courant. On le trouve aussi en Italie (Val d'Aoste), en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Bulgarie et en Australie.

    Lire aussi : "Un vin peut plaire aux professionnels, mais si le consommateur n’aime pas, cela ne fonctionne pas" soutient Victor Gomez

    Faire défiler vers le haut