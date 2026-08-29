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Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
Des embouteillages sont à prévoir tout le week-end. Photo d’illustration

Retour de vacances : la circulation sera très difficile ce week-end

  • par Lisa Pillaud

    • Les routes seront encore très chargées ce dernier week-end d'août pour le retour des vacances.

    À quelques jours de la rentrée scolaire, la circulation s'annonce particulièrement dense ce week-end. Selon Bison Futé, l’essentiel des déplacements concerne désormais les retours des régions côtières vers les grandes métropoles. La région Auvergne-Rhône-Alpes fait partie des secteurs particulièrement concernés, avec des difficultés attendues jusqu’en fin d’après-midi ce dimanche 30 août.

    L'A7 particulièrement concernée

    Le principal point noir se situera sur l’A7, itinéraire incontournable pour les automobilistes remontant du sud de la France. Samedi 29 août, dans le sens Orange-Lyon, Bison Futé recommande d’éviter l’autoroute entre 10 et 19 heures. Dans le sens inverse, entre Lyon et Orange, des difficultés sont attendues de 10 à 18 heures. Vinci Autoroutes confirme un trafic "particulièrement dense" autour de Lyon entre 9 et 19 heures.

    Le contournement Est de Lyon, constitué notamment de l’A46 et de la N346, devrait lui aussi connaître des ralentissements samedi. Dans le sens des départs, Bison Futé conseille d’éviter cet itinéraire entre 10 heures et 14 heures.

    La situation devrait légèrement s'améliorer ce dimanche 30 août. Bison Futé prévoit quand même des difficultés importantes dans le sens des retours, notamment sur l’A7 entre Orange et Lyon de 12 heures à 18 heures. L’A43 entre Chambéry et Lyon sera également chargé entre 11 heures et 13 heures. Il est conseillé de consulter les conditions de circulation en temps réel avant de prendre la route.

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