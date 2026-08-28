Une caserne des pompiers cambriolée au nord de Lyon, la cinquième en un mois dans le Rhône

Du matériel similaire avait été dérobé à la caserne de Saint-Bonnet-de-Mure. @Image fournie

La caserne des sapeurs-pompiers de Quincieux a été cambriolée dans la nuit de jeudi à vendredi. Du matériel utilisé pour les opérations de désincarcération a été dérobé.

Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août, la caserne des sapeurs-pompiers de Quincieux, au nord de la métropole de Lyon, a été prise pour cible par des cambrioleurs. Comme lors des précédents faits, les individus se sont intéressés à du matériel embarqué dans les véhicules d’intervention. Ces équipements, destinés à forcer des portes ou désincarcérer des personnes coincées dans des véhicules, sont coûteux et facilement transportables.

Cinq casernes ciblées depuis début août

Quincieux devient ainsi la dernière caserne en date d’une série de cambriolages. Depuis le 7 août, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Vaugneray et Fontaines-sur-Saône ont également été ciblées dans le Rhône.

Suite à cela, une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commission d'un crime. Des caméras de surveillance vont également venir renforcer la sécurité dans les casernes selon les dires de la préfecture à l’AFP.

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