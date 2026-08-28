Actualité
Du matériel similaire avait été dérobé à la caserne de Saint-Bonnet-de-Mure. @Image fournie

Une caserne des pompiers cambriolée au nord de Lyon, la cinquième en un mois dans le Rhône

  • par Corentin Lucas

    • La caserne des sapeurs-pompiers de Quincieux a été cambriolée dans la nuit de jeudi à vendredi. Du matériel utilisé pour les opérations de désincarcération a été dérobé.

    Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août, la caserne des sapeurs-pompiers de Quincieux, au nord de la métropole de Lyon, a été prise pour cible par des cambrioleurs. Comme lors des précédents faits, les individus se sont intéressés à du matériel embarqué dans les véhicules d’intervention. Ces équipements, destinés à forcer des portes ou désincarcérer des personnes coincées dans des véhicules, sont coûteux et facilement transportables.

    Cinq casernes ciblées depuis début août

    Quincieux devient ainsi la dernière caserne en date d’une série de cambriolages. Depuis le 7 août, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Vaugneray et Fontaines-sur-Saône ont également été ciblées dans le Rhône.

    Suite à cela, une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commission d'un crime. Des caméras de surveillance vont également venir renforcer la sécurité dans les casernes selon les dires de la préfecture à l’AFP.

    Lire aussi : Une enquête ouverte après une série de cambriolages dans des casernes de pompiers autour de Lyon

    à lire également
    Médecin
    L'Auvergne-Rhône-Alpes possède 378 structures labellisées "Maison France Santé"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Médecin
    L'Auvergne-Rhône-Alpes possède 378 structures labellisées "Maison France Santé" 18:56
    Une caserne des pompiers cambriolée au nord de Lyon, la cinquième en un mois dans le Rhône 18:22
    BV Sport pousse les murs pour produire davantage à Saint-Étienne 17:48
    Langage, égalité fille-garçon et santé : la rectrice de l’académie de Lyon fixe le cap pour la rentrée scolaire 17:15
    Lyon : un adolescent se fait voler sa chaîne en or dans le tramway, deux suspects interpellés puis relâchés 16:43
    d'heure en heure
    Lyon : une bijouterie d’un supermarché braqué dans le 9e arrondissement 16:04
    Les buralistes drômois se joignent à la mobilisation nationale 15:32
    Football : tirage corsé pour l'OL en Ligue Europa, qui retrouvera Pierre Sage 15:00
    CGT drapeau
    Métropole de Lyon : les salariés de la SPL Relation Usagers des TCL en grève ce lundi ? 14:34
    Interdiction des téléphones portables : l'académie de Lyon se tient prête à accompagner les élèves 14:00
    Près de Lyon, un jeune homme entre la vie et la mort après un rodéo urbain à Eurexpo 13:05
    Les forums des associations font leur rentrée dans les neuf arrondissements de Lyon 12:35
    bus TCL Lyon
    Orages : de nombreuses lignes de bus perturbées dans la métropole de Lyon 11:48
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut