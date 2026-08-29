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Vue de Lyon – Au premier plan, l’amphithéâtre des Trois-Gaules, sur les pentes de la Croix-Rousse © Tim Douet
Le festival prend place dans le quartier Croix-Rousse. Photo illustration © Tim Douet

Le festival « Nos Puissantes Amitiés » de retour à la Croix-Rousse

  • par Lisa Pillaud

    • L’esplanade du Gros Caillou accueille la deuxième édition du festival « Nos Puissantes Amitiés » ce samedi 29 août, de 15 heures à minuit. Au programme : spectacles, ateliers, débats, concerts et DJ sets.

    Le festival « Nos Puissantes Amitiés » fait son grand retour ce samedi 29 août à la Croix-Rousse. Consacré à la puissance des liens amicaux, le rendez-vous est placé sous le signe des « Utopies » cette année.

    Organisé par Scène27, la Maison de l’Écologie et l’Université populaire de Lyon, l'évènement est présenté dans le cadre de Tout l’monde dehors 2026. Il réunit une trentaine de structures associatives et culturelles lyonnaises. L'objectif : mettre à l'honneur l'amitié. Sur place, un village associatif sera installé avec des ateliers et des jeux.

    Expériences amicales, concerts et DJ sets

    Le public pourra notamment participer à des expériences autour de l’amitié. Parmi les propositions annoncées : des mariages symboliques entre amis ou encore un oracle de l’amitié. Des façons décalées d’interroger nos relations amicales et la place qu’elles occupent dans nos vies.

    De 18 à 19 heures, des échanges et des débats auront lieu pour interroger le rôle des amitiés dans la construction de solidarités et de résistances. Puis, à partir de 19 h 30, place à la musique avec les concerts de Taï-Taï, Piano Plume, Melba et Hudge, et les DJ sets d’Erica de Futuro et de L’Homme Seul.

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