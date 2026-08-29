Actualité
Virgile Moriset a été impressionnant pour son premier UTMB. Capture d’écran.

Quatrième de l'UTMB, le Lyonnais Virgile Moriset signe une performance exceptionnelle

  • par Lisa Pillaud

    • Virgile Moriset a décroché la quatrième place, ce samedi 29 août, à l'UTMB. Le jeune ultra-trailleur, natif de Lyon, a couru en 19 h 00'29''.

    À 25 ans, Virgile Moriset s'offre un top 4 à l'Utra Trail du Mont-Blanc, ce samedi 30 août. Originaire de Lyon, il a terminé la course en 19 h 00'29''. Très ému à son arrivée, il ne s'attendait pas à réaliser une telle performance aujourd'hui pour sa première fois sur ce parcours.

    Le Lyonnais était très ému à l'arrivée.

    Désormais installé en Savoie, le coureur est un visage familier de la SaintéLyon. Sa trajectoire sur la mythique course nocturne illustre sa progression : 19e en 2022, 7e en 2023, quatrième en 2024, puis deuxième en 2025, en 5 h 39'39''.

    Sa saison 2025 a été d'autant plus belle qu'il a aussi frappé un grand coup en en remportant le 100K du Nice Côte d’Azur by UTMB. Il a bouclé les 111 km et 5152 mètres de dénivelé positif en 11 h 54'45''. En quelques mois, sa cotation UTMB index passe de 750 à 850.

    10 ans de vélo avant de se mettre à la course

    Cette progression est aussi rapide qu'atypique. Car avant de se tourner vers le trail, le jeune Lyonnais a passé plus de dix ans sur un vélo.

    Puis, Virgile Moriset a décidé de se former lui-même à la course à pied. Sa philosophie d’entraînement est alors basée sur le contrôle et sur l’écoute de ses sensations. Une stratégie payante puisque cette quatrième place l'installe définitivement dans le paysage de l’ultra-trail de haut niveau.

    Cette édition 2026 a été belle pour les coureurs lyonnais. Quelques minutes avant Virgile Morisset, un autre natif de Lyon, Baptiste Chassagne, a terminé à la deuxième place.

    Lire aussi : UTMB : le Lyonnais Baptiste Chassagne s’offre la deuxième place

    à lire également
    UTMB : le Lyonnais Baptiste Chassagne s’offre la deuxième place

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Quatrième de l'UTMB, le Lyonnais Virgile Moriset signe une performance exceptionnelle 16:02
    UTMB : le Lyonnais Baptiste Chassagne s’offre la deuxième place 15:08
    Dernier test pour l'OL Lyonnes avant le début du championnat 13:56
    Illustration police Tim 26
    Un homme tué par balle dans une fusillade à Décines 13:05
    Vue de Lyon – Au premier plan, l’amphithéâtre des Trois-Gaules, sur les pentes de la Croix-Rousse © Tim Douet
    Le festival « Nos Puissantes Amitiés » de retour à la Croix-Rousse 12:14
    d'heure en heure
    Le LOU Rugby s'impose face au Leinster en match de préparation 11:04
    Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
    Retour de vacances : la circulation sera très difficile ce week-end 10:09
    Météo soleil
    Météo : un dernier week-end de vacances sous le soleil 09:05
    À Lyon, Luminescence revient illuminer la basilique Saint-Bonaventure 28/08/26
    Pollution : la qualité de l'air devrait s'améliorer à Lyon ce week-end 28/08/26
    Médecin
    L'Auvergne-Rhône-Alpes possède 378 structures labellisées "Maison France Santé" 28/08/26
    Une caserne des pompiers cambriolée au nord de Lyon, la cinquième en un mois dans le Rhône 28/08/26
    BV Sport pousse les murs pour produire davantage à Saint-Étienne 28/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut