Quatrième de l'UTMB, le Lyonnais Virgile Moriset signe une performance exceptionnelle

Virgile Moriset a décroché la quatrième place, ce samedi 29 août, à l'UTMB. Le jeune ultra-trailleur, natif de Lyon, a couru en 19 h 00'29''.

À 25 ans, Virgile Moriset s'offre un top 4 à l'Utra Trail du Mont-Blanc, ce samedi 30 août. Originaire de Lyon, il a terminé la course en 19 h 00'29''. Très ému à son arrivée, il ne s'attendait pas à réaliser une telle performance aujourd'hui pour sa première fois sur ce parcours.

Le Lyonnais était très ému à l'arrivée.

Désormais installé en Savoie, le coureur est un visage familier de la SaintéLyon. Sa trajectoire sur la mythique course nocturne illustre sa progression : 19e en 2022, 7e en 2023, quatrième en 2024, puis deuxième en 2025, en 5 h 39'39''.

Sa saison 2025 a été d'autant plus belle qu'il a aussi frappé un grand coup en en remportant le 100K du Nice Côte d’Azur by UTMB. Il a bouclé les 111 km et 5152 mètres de dénivelé positif en 11 h 54'45''. En quelques mois, sa cotation UTMB index passe de 750 à 850.

10 ans de vélo avant de se mettre à la course

Cette progression est aussi rapide qu'atypique. Car avant de se tourner vers le trail, le jeune Lyonnais a passé plus de dix ans sur un vélo.

Puis, Virgile Moriset a décidé de se former lui-même à la course à pied. Sa philosophie d’entraînement est alors basée sur le contrôle et sur l’écoute de ses sensations. Une stratégie payante puisque cette quatrième place l'installe définitivement dans le paysage de l’ultra-trail de haut niveau.

Cette édition 2026 a été belle pour les coureurs lyonnais. Quelques minutes avant Virgile Morisset, un autre natif de Lyon, Baptiste Chassagne, a terminé à la deuxième place.

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