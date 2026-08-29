Quatrième de l'UTMB, le Lyonnais Virgile Moriset signe une performance exceptionnelle

Virgile Moriset a décroché la quatrième place, ce samedi 29 août, à l'UTMB. Le jeune ultra-trailleur, natif de Lyon, a couru en 19 h 00'29''.
À 25 ans, Virgile Moriset s'offre un top 4 à l'Utra Trail du Mont-Blanc, ce samedi 30 août. Originaire de Lyon, il a terminé la course en 19 h 00'29''. Très ému à son arrivée, il ne s'attendait pas à réaliser une telle performance aujourd'hui pour sa première fois sur ce parcours.
Désormais installé en Savoie, le coureur est un visage familier de la SaintéLyon. Sa trajectoire sur la mythique course nocturne illustre sa progression : 19e en 2022, 7e en 2023, quatrième en 2024, puis deuxième en 2025, en 5 h 39'39''.
Sa saison 2025 a été d'autant plus belle qu'il a aussi frappé un grand coup en en remportant le 100K du Nice Côte d’Azur by UTMB. Il a bouclé les 111 km et 5152 mètres de dénivelé positif en 11 h 54'45''. En quelques mois, sa cotation UTMB index passe de 750 à 850.
10 ans de vélo avant de se mettre à la course
Cette progression est aussi rapide qu'atypique. Car avant de se tourner vers le trail, le jeune Lyonnais a passé plus de dix ans sur un vélo.
Puis, Virgile Moriset a décidé de se former lui-même à la course à pied. Sa philosophie d’entraînement est alors basée sur le contrôle et sur l’écoute de ses sensations. Une stratégie payante puisque cette quatrième place l'installe définitivement dans le paysage de l’ultra-trail de haut niveau.
Cette édition 2026 a été belle pour les coureurs lyonnais. Quelques minutes avant Virgile Morisset, un autre natif de Lyon, Baptiste Chassagne, a terminé à la deuxième place.
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