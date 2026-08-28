L'Auvergne-Rhône-Alpes possède 378 structures labellisées "Maison France Santé"

Le réseau France Santé compte désormais 378 structures labellisées en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces établissements bénéficient d’un accompagnement et de financements pour renforcer l’accès aux soins de proximité.

378. C'est le nombre de structures labellisées Maison France Santé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Créé par le Gouvernement en octobre 2025, le réseau France Santé vise à identifier et à accompagner des structures de soins de proximité répondant à des engagements communs en matière d’accès aux soins.

Concrètement, pour avoir accès à ce label, il faut répondre à plusieurs critères. Parmi eux, disposer d’un médecin généraliste ayant une patientèle "médecin traitant" constituée, assurer la présence d’un infirmier, être accessible à tous les publics, avec une ouverture aux patients au moins 5 jours par semaine, ou encore participer aux dispositifs du service d’accès aux soins en journée ou de la permanence des soins ambulatoires les soirs et week-end.

Plusieurs structures sont ainsi éligibles, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles des cabinets médicaux regroupant plusieurs praticiens, et plus largement tout autre lieu proposant un accès aux soins de proximité.

Garantir une offre de soins de proximité plus lisible

Ainsi, le dispositif vise à garantir aux habitants une offre de soins de proximité plus lisible et à favoriser une meilleure collaboration entre les différents professionnels de santé pour une prise en charge

pluriprofessionnelle plus rapide et coordonnée. Il permet aussi soutenir financièrement de nouveaux projets en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins.

À noter que cette labellisation n'est pas seulement une étiquette. Elle offre des financements supplémentaires. Sur les 378 structures de la région, 343 d'entre elles bénéficient de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI), leur permettant de bénéficier d’un soutien financier versé par les Caisses primaires d’Assurance Maladie (CPAM) pour un montant qui se fixe en moyenne à 50 000 euros. Pour les 35 structures qui ne bénéficient pas de cet accord, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes mobilise son fonds d’intervention régional (FIR).

Ces financements peuvent par exemple permettre aux structures d’engager progressivement de

nouvelles actions comme le recrutement de professionnels de santé supplémentaires. "Les financements qui accompagnent ces labellisations doivent désormais permettre aux structures de développer progressivement de nouveaux services et de renforcer leurs équipes, au bénéfice des patients et des territoires", avance Cécile Courreges, Directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

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